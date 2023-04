Duizenden extra opvangplekken voor asielzoekers nodig

Door de verwachte komst van veel meer asielzoekers dan waar het kabinet op rekende, zijn duizenden extra opvangplekken nodig bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Er zijn geen 75.500, maar 77.100 opvangplekken nodig per 2024, schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) aan de Tweede Kamer. Het benodigde aantal zal per 2025 opnieuw fors stijgen.

Dan zullen er naar verwachting ruim 97.000 opvangplekken nodig zijn.

Begin deze maand verbleven 53.000 asielzoekers in opvanglocaties van het COA en crisisnoodopvanglocaties van gemeenten.

In asielzoekerscentra van het COA zitten nu 16.000 mensen “die eigenlijk in een woning moeten zitten”, zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) in een toelichting op de nieuwste prognoses van de asielinstroom en de daarmee samenhangende opvangcapaciteit. Het gaat om statushouders, voormalige asielzoekers die in Nederland mogen blijven en recht hebben op een woning.

Van der Burg maakt zich zorgen, erkent hij. “We hebben nu 50.000 plekken, maar veel daarvan zijn tijdelijk.” Het gaat dan zowel om de noodopvangplekken die gemeenten bieden als de asielzoekerscentra van het COA. Verschillende contracten die het COA met gemeenten heeft voor azc’s lopen af. “Als je dan moet groeien naar 77.000 weet u dat ik me niet verveel de komende tijd.”

De staatssecretaris verwacht daarnaast dat het aantal Oekraïners dat naar Nederland vlucht de komende tijd zal stijgen. Nu vangt Nederland zo’n 90.000 gevluchte Oekraïners op.