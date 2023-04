IND: onmogelijk aantallen asielaanvragen bij te houden

Het is voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet mogelijk om het aantal asielaanvragen bij te houden. Dat zegt de organisatie in reactie op de verwachte instroom van asielzoekers dit jaar. Het kabinet verwacht dat meer dan 70.000 mensen asiel zullen aanvragen, maakte staatssecretaris Eric van der Burg vrijdag bekend. “Dat is een drie keer zo hoog aantal aanvragen als waar de IND op is ingericht”, aldus de dienst.

Door de hoger dan verwachte instroom zal de wachttijd voor een aanvraag ook oplopen. “De wachttijd zal de komende tijd langer worden. Het aantal zaken dat niet binnen de verlengde wettelijke termijn van 15 maanden kan worden beslist, gaat naar verwachting toenemen”, stelt de IND in een schriftelijke reactie. Volgens de IND is het aantal aanvragen nu ook al hoger dan wat de organisatie kan verwerken.

Ook kan de IND het oplopende aantal aanvragen niet bijbenen als de organisatie wordt uitgebreid. Dat noemt de organisatie “niet haalbaar”, hoewel de IND “al langere tijd maximaal investeert in het aantrekken en opleiden van nieuwe medewerkers”, schrijft de IND.

“Versnellen kan niet oneindig”, schrijft directeur-generaal Rhodia Maas. “Op een deel van ons werk passen we onze procedures aan, zodat er toch op kortere termijn een antwoord is voor de aanvrager. Maar, hoe naar dat ook is voor de mensen om wie het gaat, we moeten ook accepteren dat aanvragers voorlopig lang moeten wachten”, schrijft Maas.

Om toch op een korte termijn aan een grote groep asielzoekers duidelijkheid te kunnen geven, wil de IND het aanvraagproces van 18.000 Syriërs en Jemenieten “efficiënter” afhandelen. “Dat kan omdat veel van de aanvragen voor inwilliging in aanmerking komen”, zegt de organisatie. De zorgvuldigheid zal daarbij niet in het geding komen, belooft de dienst. Ook wil de IND bij een aantal nationaliteiten “waarbij de kans op inwilliging juist laag is” sneller beslissen, zoals bij aanvragen van Algerijnen en Moldaviërs. Door deze aanpak komen meer ervaren hoor- en beslismedewerkers beschikbaar voor complexere zaken.