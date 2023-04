IPO vindt nieuwe asielopgave fors, wacht op concrete invulling

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) noemt de nieuwe verwachting van het kabinet over de instroom van asielzoekers dit jaar “een heel forse opgave”. Het overleg wacht af hoe het kabinet de zoektocht naar veel meer asielopvangplaatsen concreet gaat invullen. “We kennen alle voornemens en plannen van het kabinet, maar een heldere invulling ontbreekt nog”, aldus een woordvoerder van het orgaan.

De provincies nemen in de loop van dit jaar de zoektocht naar asielplekken over van gemeenten en veiligheidsregio’s. De gemeenten hebben dat de afgelopen jaren alleen gedaan omdat er sprake was van een crisis, maar asielopvang regelen is geen gemeentelijke taak. De organisatie ging bij gemeenten te veel geld, tijd en menskracht kosten.

Elke provincie krijgt te horen hoeveel crisis- en andere opvangplaatsen er moeten komen en hoeveel statushouders gehuisvest moeten worden. Via een provinciale “regietafel” worden gemeenten vervolgens gevraagd plekken in te richten. “Maar ook voor die regietafels geldt dat nog niet duidelijk is onder welk regime die gaan vallen, ofwel wie de zeggenschap heeft. Daarover moeten nog afspraken worden gemaakt”, aldus het IPO. “We zien meer informatie van het kabinet graag tegemoet.”