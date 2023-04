Kabinet trekt extra geld uit voor beveiliging bedreigde mensen

Het kabinet maakt de komende jaren extra geld vrij voor het stelsel van bewaken en beschermen van bedreigde mensen. Dit jaar wordt er 14 miljoen euro extra voor uitgetrokken, oplopend tot 112 miljoen euro structureel vanaf 2027, meldt minister Sigrid Kaag (Financiën) in de voorjaarsnota die ze vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het extra budget is bedoeld voor investeringen in de uitbreiding en herziening van het stelsel. In 2024 gaat er 102 miljoen extra naar toe en in 2025 122 miljoen euro. Vanaf 2027 gaat het om structureel 112 miljoen euro extra.

In het nieuwe stelsel “blijft de te bewaken persoon onverminderd centraal staan”, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er moet vooral meer tijd en geld naar het ontsluiten van relevante informatie over mogelijke dreigingen en de analyse daarvan.

Mede naar aanleiding van het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) kwam Justitieminister Dilan Yeşilgöz recent met een plan tot grondige herziening van het stelsel. De OVV onderzocht de moorden op misdaadjournalist Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en Reduan, de broer van kroongetuige Nabil B. De drie zijn gelieerd aan het omvangrijke strafproces Marengo rond hoofdverdachte Ridouan Taghi.

Het stelsel functioneert nu niet goed en er worden grote en fatale fouten gemaakt door politie en justitie. De Tweede Kamer staat achter het plan van Yeşilgöz, werd recent in een debat duidelijk.