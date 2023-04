Kabinet zet toeslagenregeling ex-partners door ondanks kritiek

Ex-partners van gedupeerden in het schandaal rond de kinderopvangtoeslag kunnen mogelijk nog dit jaar in aanmerking komen voor compensatie en onder meer kwijtschelding van schulden. Het kabinet heeft een voorstel daartoe ingediend bij de Tweede Kamer, ondanks scherpe kritiek van de Raad van State.

In een advies waarschuwde de Raad van State dat de bestaande regelingen voor gedupeerden nu al het uiterste vergen van uitvoeringsinstanties. De toevoeging van een nieuwe groep gedupeerden kan voor verdere vertraging zorgen van de afhandeling van de affaire, die voor veel mensen toch al veel te lang duurt.

Staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) vindt het evenwel belangrijk om ook ex-partners te compenseren. Uit gesprekken die zij voerde, kwam naar voren dat ook zij vaak meebetaalden aan terugvorderingen en daar ook schulden voor maakten. “De gevolgen daarvan lopen vaak ook door na beĆ«indiging van de relatie.”

De bewindsvrouw wijst erop dat het wetsvoorstel na het kritische advies van de Raad van State op een aantal punten is aangepast. Zij meent dat dit zal helpen om problemen in de uitvoering te voorkomen. Ook verzekert zij dat er geen nieuwe groepen meer in beeld zijn die ook nog gecompenseerd moeten worden.

Ex-partners kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van in elk geval 10.000 euro. Daarnaast wordt eventuele aanvullende schade vergoed en krijgen zij hulp bij het wegwerken van schulden. Als de Tweede en Eerste Kamer ermee instemmen, kan de regeling ingaan in het derde kwartaal van dit jaar.