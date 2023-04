Maatregelen tegen wapengeweld in Roosendaal

De politie gaat op toegangswegen van Roosendaal controleren op wapens, meldt de Noord-Brabantse gemeente mede namens de politie en het Openbaar Ministerie. Dit is een van de maatregelen na een recente reeks schietincidenten in de stad.

De burgemeester overweegt volgens de gemeente de toegangswegen aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. De politie mag dan preventief fouilleren en vervoersmiddelen en bagage doorzoeken op wapens. De hoop is op die manier wapens te kunnen onderscheppen.

De lokale driehoek kwam afgelopen week bij elkaar voor een spoedoverleg. Burgemeester Han van Midden zegt in een verklaring er alles aan te doen het aantal schietincidenten terug te dringen. Zo komt er een analyse over “wat er wordt uitgevochten in Roosendaal en welke onderlinge relaties er zijn”.

Zondagavond raakte er nog een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zwaargewond bij een schietpartij in de stad. De burgemeester zegt te willen voorkomen dat er onschuldige slachtoffers vallen. “Daarnaast moeten Roosendalers zich geen zorgen hoeven maken over verdwaalde kogels van criminelen.”

Volgens Van Midden is er structureel meer capaciteit nodig bij de politie, “niet alleen voor Roosendaal maar voor de gehele politie-eenheid Zeeland-West Brabant”. Volgens hem doen Roosendaalse agenten en het OM “enorm hun best”.

Roosendaal zegt de komende jaren miljoenen te steken in preventieve maatregelen om de wijken en dorpen leefbaarder en veiliger te maken, mede gefinancierd door het Rijk.