Mia Nicolai en Dion Cooper zingen live aangepast songfestivallied

Mia Nicolai en Dion Cooper hebben vrijdagavond een aangepaste versie van hun songfestivallied Burning Daylight gezongen. Bij Khalid & Sophie vertelde het duo over hun twee eerdere liveoptredens die niet bepaald vlekkeloos verliepen. In de nieuwe versie is de toonsoort van het lied aangepast naar anderhalve toon hoger.

Nicolai en Cooper zongen een akoestische variant van het nummer, waarbij de twee vooral hun kopstem gebruikten. “Voor mij ging dit hartstikke goed”, zei een geĆ«motioneerde Duncan Laurence, die meeschreef aan het nummer en het duo coacht, na afloop van het optreden. “Ik weet als geen ander hoeveel er op je afkomt. Ook al ben je nog zo ervaren, het songfestival is geen makkie.”

Ook Mia Nicolai raakte enigszins geĆ«motioneerd na het horen van de woorden van Laurence. “Je stapt erin met zoveel enthousiasme, zo veel hoop”, zegt de zangeres. “We willen het heel graag goed doen met elkaar, dus het raakt als het niet gaat zoals je wilt.”

Cooper zei dat het “superpijnlijk” was dat veel mensen kritiek op de uitvoering hadden, maar “als het twee keer misgaat moet je jezelf achter de oren krabben”.

De twee hadden naar eigen zeggen de afgelopen zes maanden flink moeite met het nummer. “We zijn de afgelopen zes maanden al best wel aan het vechten met dit nummer, het is voor onze stemmen lastig om uit te voeren”, aldus Cooper. Nicolai voegde eraan toe dat ze het nummer “met minder plezier” zong, “want het was net wat te uitdagend”.

De twee staan op 9 mei in de eerste halve finale van het songfestival in Liverpool.