Toestroom asielzoekers met ruim 70.000 veel hoger dan verwacht

Het kabinet verwacht dat er dit jaar ruim 70.000 asielzoekers naar Nederland komen. Dat is ruim een kwart meer dan waar het kabinet vorig najaar van uitging in het hoogst denkbare scenario. Dat blijkt uit een prognose die staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft per 2024 ruim 77.000 opvangplekken nodig.

Het kabinet houdt er ook rekening mee dat het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s) met ruim een kwart zal stijgen. Eerder werd van de komst van zo’n 7500 ama’s uitgegaan. Dit aantal is nu naar boven bijgesteld tot circa 9600.

Gemeenten moeten de tweede helft van dit jaar ruim 27.300 statushouders, voormalige asielzoekers die in Nederland mogen blijven, huisvesten. Dat is de hoogste taakstelling voor gemeenten sinds 2015.

Mede door de “onrust in de wereld, waaronder in Syrië, Jemen en Afghanistan” stijgt het aantal asielzoekers, zei Van der Burg vrijdag in een toelichting op de prognose. De effecten op migratie van de recente aardbeving in Turkije en Syrië en het geweld in Soedan zijn niet in de nieuwste prognose meegenomen.

Het gaat om de Meerjaren Productie Prognose (MPP), waarin twee keer per jaar in kaart wordt gebracht hoeveel asielzoekers in Nederland worden verwacht. In de (laatste) MPP van het najaar werd met maximaal 42.000 asielzoekers in 2023 rekening gehouden.

Bij ongewijzigd beleid gaat het kabinet uit van een verdere stijging van het aantal asielzoekers in de komende jaren. Het gaat voor 2024 om een toename van maximaal 72.000 asielzoekers. In 2025 stijgt dat aantal naar ruim 76.000. Oekraïense vluchtelingen zijn niet in deze cijfers meegenomen.

Het kabinet wil maatregelen nemen om het aantal asielzoekers te verminderen. Maatregelen om de instroom te beperken worden met andere EU-lidstaten genomen. Zo liggen er plannen om de buitengrenzen van Europa steviger te bewaken. Mensen die geen recht hebben op asiel, moeten sneller worden teruggestuurd.

Ook wil het kabinet het aantal asielzoekers dat in Nederland mag blijven verlagen door de beoordeling van aanvragen meer in lijn te brengen met andere EU-landen. Nederland willigt meer asielaanvragen in dan andere lidstaten. Het kabinet wil zo voorkomen dat Nederland onnodig aantrekkelijk wordt als land van bestemming.