Turkse koepelorganisatie verwacht geen hoge opkomst verkiezingen

Koepelorganisatie Turkse Federatie Nederland (TFN) verwacht geen hoge opkomst bij de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije van 14 mei. Volgens voorzitter Murat Gedik leven de verkiezingen minder in de Turkse gemeenschap omdat het onder meer veel moeite kost om naar een van de stemlocaties te gaan. Vanaf 29 april tot en met 7 mei kunnen meer dan 200.000 stemgerechtigde Turkse Nederlanders hun stem uitbrengen in ons land.

In Amsterdam, Den Haag, Deventer en Eindhoven kan er gestemd worden. Gedik merkt dat veel mensen afhaken omdat ze te ver van die locaties wonen. “Ik woon zelf in Nijmegen en om in Deventer te gaan stemmen ben ik een halve dag kwijt.” Ook vinden veel mensen de Turkse verkiezingen de moeite niet waard om tijd voor vrij te maken. In 2014 konden Turken in het buitenland voor het eerst stemmen. Toen brachten zo’n 18.000 mensen hun stem uit.

Toch moedigt TFN kiezers wel aan “om in de komende dagen van hun stemrecht gebruik te maken”. Gedik: “Wij willen niet actief inspelen op de Turkse verkiezingen. Of je nou op Erdogan wilt stemmen of op iemand anders, dat maakt niets uit, als je maar stemt. Als TFN vinden we dat je als Turk in Nederland moet meedoen aan het democratisch proces. Dat moedigen wij aan. We doen dat met de Tweede Kamerverkiezingen en nu dus ook met de Turkse parlementsverkiezingen.” De organisatie zegt ook geen stemadvies uit te willen brengen of politieke bijeenkomsten te organiseren.

Enkele organisaties die aangesloten zijn bij de Turkse Federatie Nederland zetten busjes in om kiezers die daar om vragen naar een van de stemlocaties te brengen. Gedik: “Een deel van onze achterban heeft geen eigen vervoer of is te oud geworden. Die mensen hebben fysieke hulp nodig en krijgen waar mogelijk logistieke ondersteuning.” Bij TFN zijn zo’n vijftig Turks-Nederlandse organisaties aangesloten.

In een recent onderzoek van het onderzoeksinstituut Clingendael staat dat zo’n 44 procent van de ondervraagde Turkse-Nederlanders niet gaat stemmen. 30 procent kiest Erdoğan en 15 procent stemt op het oppositieblok Nation Alliance. De overige respondenten zeggen te kiezen voor een andere partij of weten nog niet of ze gaan stemmen.