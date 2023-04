VluchtelingenWerk: aanpak asielzoekersinstroom voor de bühne

Hulporganisatie VluchtelingenWerk Nederland noemt de kabinetsmaatregelen om de instroom van asielzoekers aan te pakken “maatregelen voor de bühne”. Dat stelt de organisatie in reactie op de verwachting van het kabinet voor het aantal asielzoekers dat dit jaar naar Nederland komt. “Datgene waar het kabinet desondanks vandaag mee komt, laat bovenal het onvermogen van het kabinet zien om met echte concrete maatregelen en perspectief te komen”, zegt de organisatie.

Het kabinet verwacht dat er dit jaar ruim 70.000 asielzoekers naar Nederland komen, een kwart meer dan waar het kabinet eerder van uitging in het hoogst denkbare scenario. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft daarom per 2024 ruim 77.000 opvangplekken nodig. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) stuurde vrijdag een prognose daarover naar de Tweede Kamer. Beslissingen die de instroom moeten beperken worden bijvoorbeeld samen met andere EU-lidstaten genomen, zoals het steviger bewaken van Europese buitengrenzen.

Door de beoordeling van aanvragen meer in lijn te brengen met andere lidstaten, hoopt het kabinet het aantal aanvragen te laten dalen. Nederland willigt nu meer aanvragen in dan andere lidstaten. Maar dat is volgens VluchtelingenWerk “niets anders dan een poging om niet langer bescherming te bieden aan mensen die dat nodig hebben en vluchten voor oorlog of geweld. Dat is buitengewoon zorgelijk voor mensen die uit landen komen waar hun veiligheid op het spel staat”, stelt de organisatie in een schriftelijke verklaring.

De hulporganisatie bepleit ook dat immigratiedienst IND de mogelijkheid moet krijgen om achterstanden weg te werken. De maatregelen van het kabinet zorgen voor “alleen maar meer werk” voor de IND en zullen leiden tot nog meer gerechtelijke procedures “en naar verwachting een hoge toename van dwangsommen”. VluchtelingenWerk vraagt het kabinet andermaal om oplossingen voor de lange termijn, zoals structurele opvangplekken van betere kwaliteit.