843.000 mensen zien Mia en Dion aangepast songfestivallied zingen

843.000 televisiekijkers zagen vrijdagavond Mia Nicolai en Dion Cooper een aangepaste versie van hun songfestivalnummer Burning Daylight zingen in de NPO-talkshow Khalid & Sophie. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Met dat aantal kijkers staat het programma op de negende plaats van best bekeken programma’s vrijdagavond.

Het duo bracht een aangepaste versie van hun lied ten gehore. Nicolai en Cooper zingen hun lied Burning Daylight tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival anderhalve octaaf hoger. Dat is ook toegestaan, liet een woordvoerder van de AVROTROS weten.

De twee zongen het lied twee keer eerder live op pre-party’s van het songfestival. Beide keren verliep het optreden onzuiver. Cooper zei in de talkshow het gevoel te hebben dat iedereen hem “haat” en niemand hem “leuk” vindt. Nicolai herkende zich volledig in dat gevoel, zo stelde ze. “Voor mij persoonlijk was het best uitdagend, omdat ik ook een pestverleden heb.”

De artiesten gaven aan tafel bij Sophie Hilbrand aan “de afgelopen zes maanden” te hebben “gevochten” met hun nummer. “Het is voor onze stemmen lastig om uit te voeren”, aldus Cooper. Nicolai voegde eraan toe dat ze het nummer “met minder plezier” zong, “want het was net wat te uitdagend”.