Afzinken tweede deel Maasdeltatunnel gestopt door gebroken kabel

Het afzinken van het tweede deel van de Maasdeltatunnel bij Rotterdam is zaterdag mislukt. De kabel die het tunneldeel aan de zuidkant vasthield is gebroken. Hierdoor is het tunneldeel tegen de tijdelijke kade aan de kant van Vlaardingen aangekomen.

“In verband met de schade aan het tijdelijke kopschot (tijdelijke wand) heeft bouwcombinatie BAAK samen met Rijkswaterstaat besloten de afzinkoperatie af te breken”, meldt Rijkswaterstaat. “De komende dagen wordt bepaald hoe en wanneer de operatie wordt voortgezet en of een van de reserveweekenden hiervoor kan worden gebruikt.” Het tunneldeel wordt naar een andere locatie gevaren voor onderzoek.

Tijdens het afzinken van het eerste gedeelte waren ook al problemen. Toen ontstond kortsluiting door een lekkage bij de kop van het tunneldeel.

De Maasdeltatunnel is deel van de Blankenburgverbinding. Deze nieuwe snelweg, de A24, wordt aangelegd om de A20 bij Vlaardingen te verbinden met de A15 bij Rozenburg. De Maasdeltatunnel wordt aangelegd onder het Scheur ten oosten van Maassluis en Rozenburg.