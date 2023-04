Explosie en brand in Rotterdamse wijk Feijenoord

Op de Strevelsweg in de Rotterdamse wijk Feijenoord vond even na 04.00 uur zaterdagochtend een explosie plaats. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Twee mannen gingen er op een scooter vandoor. De politie heeft explosievenverkenners ingeschakeld en doet forensisch onderzoek. De twee verdachten waren donker gekleed en droegen een witte helm.

Eerder in de nacht werd een verdacht voorwerp gevonden aan de Crooswijkseweg. In die straat in Rotterdam-Crooswijk vonden in de afgelopen week twee explosies plaats. Ook in de Van Speykstraat in het Oude Westen ging het in de afgelopen dagen verschillende keren mis. Of er een verband is tussen de incidenten in de verschillende wijken is niet duidelijk.

Rotterdam wordt al sinds enkele jaren geteisterd door explosies bij woningen en bedrijfspanden verspreid over de hele stad. Het vermoeden is dat de incidenten te maken hebben met de drugshandel. De politie heeft extra agenten op straat op de plaatsen en tijden waarop de risico’s het grootst zijn.