Meerdere mensen met steekwonden na vechtpartij in Maastricht

Bij een vechtpartij in de ENCI-groeve bij Maastricht zijn zaterdagavond meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie liepen ze steekwonden op.

De hulpdiensten sloegen groot alarm. Politie en marechaussee zijn met meer dan tien patrouillewagens ter plaatse. Ook zijn er meerdere ambulances en er is een traumahelikopter geland. Alle aanwezigen worden door de politie gecontroleerd op hun identiteitsbewijs. Ook doorzoekt de politie auto’s.

Wat er aan de vechtpartij vooraf ging, is nog niet bekend.

De ENCI-groeve was vroeger een kalksteengroeve van zo’n 150 hectare, waar mergel voor de cementindustrie werd gewonnen. Sinds 2018 is de groeve gesloten. Het gebied is geliefd bij wandelaars.