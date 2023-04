Turkse Nederlanders brengen stem uit voor verkiezingen

Turkse Nederlanders hebben zaterdag op vier plekken hun stem uitgebracht voor de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije. Een flink aantal van de ruim 200.000 mensen die in Nederland staan geregistreerd als kiezer maakte de gang naar de stembus in Amsterdam, Den Haag. Deventer en Eindhoven.

Hoe groot de opkomst exact is, wil een woordvoerder van het Turkse consulaat in Deventer niet zeggen. Hij wijst erop dat de Turkse verkiezingsautoriteiten het verbieden dat soort informatie te delen. Een woordvoerder van de gemeente Deventer laat zaterdagmiddag weten dat “de sfeer rondom het stemlokaal goed en kalm is, er voldoende parkeergelegenheid is en de doorstroming goed verloopt”.

Kiezers kunnen nog tot en met 7 mei hun stem uitbrengen. De verkiezingen in Turkije zelf zijn op 14 mei. De strijd gaat vooral tussen de huidige president Recep Tayyip Erdogan en de oppositieleider Kemal Kilicdaroglu. Volgens de peilingen is het een nek-aan-nekrace. Kilicdaroglu riep kiezers in het buitenland op sociale media op om te kiezen voor een regeringswisseling. In totaal wonen er zo’n 3,4 miljoen stemgerechtigde Turken in het buitenland.