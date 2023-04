Wapenvondst en aanhoudingen na schietpartij Oisterwijk

De politie heeft vrijdagavond in een bedrijfspand in Oisterwijk (Noord-Brabant) meerdere wapens en munitie gevonden. Het pand aan de Nijverheidsweg werd doorzocht, nadat er iemand was neergeschoten. Vier mannen, onder wie het gewonde slachtoffer, zijn aangehouden.

Rond 21.15 uur kreeg de politie een melding dat er in de omgeving van het pand schoten waren gehoord. Agenten troffen op straat een 31-jarige man aan uit Oss met een schotwond aan zijn hand. Hij werd voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht en is daar later aangehouden.

Ook een 60-jarige man uit Oisterwijk die het pand huurde was ter plaatse. Na de vondst van de wapens, werd ook hij gearresteerd.

Twee andere mannen die mogelijk bij het incident betrokken waren, waren in een auto gevlucht voordat de politie arriveerde. Zij werden in de nacht op de A50 bij Hoenderloo (Gelderland) aangehouden. Het gaat om een 36-jarige Schiedammer en een 20-jarige Rotterdammer. Alle verdachten zitten nog vast.