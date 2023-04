Internationale actie tegen geluidsoverlast door motoren

Meer dan driehonderd bewonersgroepen uit Nederland, Duitsland en Belgiƫ voeren zondag op het Drielandenpunt in Vaals actie tegen geluidsoverlast door motoren. Het gaat volgens de organisatoren om het eerste internationale protest tegen dit lawaai. De deelnemers zijn mensen van actiegroepen die in eigen gemeente tegen lawaai van met name motoren strijden.

De deelnemers eisen het stoppen van onnodige geluidoverlast door motoren. Ook willen ze Europese standaardnormen, waarbij de motorfiets niet meer geluid mag maken dan een auto. Verder eisen zij het afsluiten van wegen voor luidruchtige motorfietsen en een verbod op lawaaierige uitlaten. En ten slotte vragen de actievoerders om handhaving van regels rond geluidsoverlast door de politie.

De overlast begint volgens de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM) in april en houdt aan tot oktober. Mensen die op mooie plekken wonen, kunnen dan volgens NEFOM niet meer in de eigen tuin of op het eigen balkon zitten. “De geluidsoverlast is dusdanig, dat ze naar binnen vluchten, de ramen sluiten of vluchten naar andere gebieden”, aldus voorzitter Tony Hardenberg van NEFOM.

Overigens melden zich zondag in Vaals ook leden van de Motorrijders Actiegroep MAG. Zij willen naar eigen zeggen een tegengeluid laten horen.