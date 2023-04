Politie maakt einde aan straatrace in Maastricht

De politie heeft zondagmiddag een einde gemaakt aan een straatrace in Maastricht. Daarbij werden enkele mensen aangehouden en enkele voertuigen in beslag genomen, zei een woordvoerster van de politie.

De politie was met meerdere patrouillewagens aanwezig, en kreeg ondersteuning van de marechaussee. Ook was een hondenwagen van de politie ter plaatse.

Al langere tijd stunten tientallen jongeren op en rond de Habitatsingel in Maastricht met hun scooters. Zondag voegden zich echter enkele motoren met verlengde achterbruggen bij het gezelschap. Daardoor ontstond volgens een van de scooterrijders een gevaarlijke situatie.

“We hadden ze niet uitgenodigd”, zei een van de jongeren op de scooters voor het lokale internetmedium Wat is Loos in Mestreech. “Ze maken veel herrie en zijn gevaarlijk.” Hij zei te betreuren dat deze verlengde voertuigen ter plekke verschenen, want daardoor greep de politie in.