Vier aanhoudingen na steekpartij in Maastricht

Naar aanleiding van de vechtpartij in de ENCI-groeve aan de Lage Kanaaldijk in Maastricht zaterdagavond zijn in totaal vier mensen aangehouden. Door het incident liepen zes mensen steekwonden op. Vijf slachtoffers werden opgenomen in het ziekenhuis, meldt de politie. Zij konden na behandeling het ziekenhuis weer verlaten.

De politie meldde zaterdagavond al drie aanhoudingen. Het gaat om drie mannen van 18, 19 en 20 jaar uit Maastricht. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging en poging tot doodslag. De vierde persoon, een 17-jarige jongen uit Breda, is aangehouden voor het meermaals beledigen van agenten en het belemmeren van hun werk. Een van de aangehouden mannen raakte zelf ook gewond.

Volgens de politie hadden twee groepen rond 19.00 uur afgesproken om met elkaar te vechten naar aanleiding van een conflict. In totaal zouden zo’n 20 tot 25 mensen betrokken zijn geweest bij het gevecht. De hulpdiensten sloegen groot alarm. Politie en marechaussee kwamen met meer dan tien patrouillewagens ter plaatse. Ook werden er meerdere ambulances en een traumahelikopter ingezet. Alle aanwezigen werden door de politie gecontroleerd op hun identiteitsbewijs. Ook doorzocht de politie meerdere auto’s.

Het onderzoek loopt nog. De politie zoekt mensen die mogelijk beelden hebben gemaakt van wat zich voor de steekpartij afspeelde.