In het Noord-Brabantse De Heen is in de nacht van zondag op maandag een autobestuurder omgekomen na een eenzijdig verkeersongeval.

Rond 03.25 uur is de automobilist op de Schansdijk vermoedelijk tegen een boom aan gereden. De bestuurder overleed ter plaatse, er zaten geen passagiers aan boord.

Specialisten van het team verkeer en de forensische opsporing onderzoeken de toedracht van het ongeval.