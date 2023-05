Contactherstel tussen ouder en kind na toeslagenaffaire ‘complex’

Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire helpen met het herstellen van contact tussen hun kinderen blijft een “complexe uitdaging”, zegt Gieke Buur van het Ondersteuningsteam. Dit team begon ruim een jaar geleden om toeslagenouders te helpen met contact- en gezinsherstel. Nu deelt het de geleerde lessen.

Het team heeft afgelopen jaar bijna vierhonderd aanmeldingen gekregen. Tot en met eind maart zijn zeventig trajecten volledig doorlopen en afgesloten. Twaalf kinderen zijn daadwerkelijk teruggeplaatst bij hun ouders, zes nieuwe uithuisplaatsingen zijn voorkomen. Buur begrijpt de wens van de politiek en de gedupeerden om de uithuisplaatsingen die volgden door de toeslagenaffaire terug te draaien. Maar “hoe kon dit team na alles wat er was gebeurd, werken aan contactherstel?”

Door de toeslagenaffaire zijn gezinnen meegezogen in een “draaikolk van ellende”, zegt Buur. “De ongemakkelijke waarheid is ook dat kinderen in een onveilige situatie terechtkwamen waardoor jeugdzorg heeft ingegrepen.” Het is moeilijk om in zo’n situatie – waarin ouders soms geen huis meer hebben, of een diepgravend conflict hebben met bijvoorbeeld de jeugdzorg – het contact te herstellen.

Vooral zegt het Ondersteuningsteam dat het belangrijk is om de toeslagenaffaire niet te zien als een extra probleem dat erbij kwam. Deze affaire zorgde voor een “cruciale, onomkeerbare impact op het verloop van het leven van ouders en kinderen”, zegt het team. Dit moet in volle omvang gezien worden. Dat het Ondersteuningsteam onafhankelijk kon helpen aan het contactherstel was belangrijk voor vooruitgang, zagen de programma-ondersteuners.