Bij een ontploffing in Amsterdam-Oost is een woning beschadigd. In de nacht van zondag op maandag ging volgens de politie een explosief af aan de Insulindeweg. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen.

De ontploffing werd rond 02.00 uur gemeld. De politie is nog bezig met onderzoek en kon verder niets over de ontploffing zeggen.