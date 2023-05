Mia Nicolai en Dion Cooper beginnen repetities in Liverpool

Mia Nicolai en Dion Cooper zetten maandag hun eerste stappen op het podium van het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Het duo krijgt een half uur de tijd om het liedje Burning Daylight en de bedachte podiumpresentatie te oefenen. De eerste repetitie is zoals altijd achter gesloten deuren.

De tweede repetitie staat woensdag op het programma. Voor het eerst is ook deze besloten, maar songfestivalorganisator European Broadcasting Union (EBU) zal via sociale media de komende dagen wel enkele beelden verspreiden. Zo wordt al duidelijk welke kleding Nicolai en Cooper op het podium dragen.

De regie van de Nederlandse act is voor het tweede jaar op rij in handen van Marnix Kaart. Hij verzorgde vorig jaar ook de beelden van het songfestivaloptreden van S10 in Turijn en deed in Rotterdam in 2021 de algehele regie van het evenement.

Hoe de act van Nicolai en Cooper er precies uit zal zien, wordt pas op 8 mei duidelijk. Dan vinden in de Liverpool Arena de generale repetities plaats voor de eerste halve finale op 9 mei. Daarin strijdt het duo met veertien andere landen om in totaal tien finaletickets.