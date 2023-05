Station Groningen ontruimd om persoon in torenkraan

Het station van Groningen is ontruimd vanwege een persoon die in een torenkraan is geklommen. Daardoor is een gevaarlijke situatie ontstaan, meldt de politie. Door het incident is er geen treinverkeer van en naar Groningen mogelijk, meldt de NS.

Een politiewoordvoerster laat weten dat specialisten zijn ingeschakeld om te proberen de persoon uit de kraan te krijgen. Ook mensen die gewend zijn om op hoogte te werken, zijn bij de operatie betrokken. Over het motief en de identiteit van de persoon kan de woordvoerster niets zeggen. Volgens RTV Noord gaat het om een man die een zwarte capuchon draagt.

De NS meldt dat er tot ongeveer 21.45 uur geen treinverkeer is van en naar Groningen.