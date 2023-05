Steekpartij ENCI-groeve Maastricht om ruzie in relationele sfeer

Het motief van de vechtpartij zaterdag waarbij een groep mensen in de ENCI-groeve in Maastricht met elkaar op de vuist ging en mensen steekwonden opliepen, ligt in de relationele sfeer. Dat heeft de politie maandag laten weten. Vijf mensen raakten gewond. De politie hield vier mensen aan, van wie er drie inmiddels op vrije voeten zijn gesteld. Een 18-jarige man uit Maastricht zit nog vast, zei een woordvoerster van de politie maandag.

Twee groepen hadden volgens de woordvoerster die zaterdagmiddag afgesproken in de groeve, om daar met elkaar te gaan vechten. Het ging om een groep van tussen de 20 en 25 mensen. “Ze hadden het met elkaar aan de stok”, zei ze. “Wat er precies in de relationele sfeer speelde, is nog niet duidelijk.”

Vijf mensen werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De politie pakte drie mannen van 18, 19 en 20 jaar uit Maastricht, en een 17-jarige man uit Breda op. De laatste wegens het beledigen van de politie, de eerste drie wegens openlijke geweldpleging en poging tot doodslag. Alleen de 18-jarige zit nog vast.