Tieners verdacht van plaatsen explosief Rotterdam voorgeleid

De twee Rotterdamse tieners die vorige week werden opgepakt op verdenking van het plaatsen van een explosief bij een pand in de Van Speykstraat in hun stad, worden later op maandag voorgeleid. Dit meldt het Openbaar Ministerie. De rechter-commissaris zal beslissen of de minderjarigen langer vast moeten blijven. Rotterdam wordt de afgelopen periode geteisterd door explosies bij panden.

Volgens de politie werd met de aanhouding van de jongens van 14 en 15 jaar op 27 april een nieuwe explosie in de Van Speykstraat in het Oude Westen voorkomen. Op 25 april ging in de straat al een explosief af, waardoor meerdere woningen beschadigd werden. Een dag later werd een pand beschoten.

De jongens konden op heterdaad betrapt worden omdat agenten live meekeken met camera’s in de stad, zegt de politie. “Ze stuurden er gelijk agenten uit de rijdende surveillance op af. Die konden snel de verdachten in hun kraag vatten. Voor de deur van het pand stond een explosief.”

Niet alleen in de Van Speykstraat, maar bijvoorbeeld ook aan de Crooswijkseweg in Crooswijk was het recent een aantal keer raak. Zo moest een week geleden een woningencomplex ontruimd worden omdat er een explosie was geweest. Niemand raakte hierbij gewond. Een dag later ging opnieuw een explosief af in de straat.

Naast de minderjarigen, zijn in het onderzoek naar explosies in de stad een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 26-jarige man uit Amsterdam opgepakt.