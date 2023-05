Westerbeke: veel meer mensen weten wat er speelt bij explosies

Politiechef Fred Westerbeke roept mensen op, die weten wat er speelt rondom een reeks explosies in Rotterdam, om zich te melden bij de politie. “Er zijn veel meer mensen die weten wat er gebeurt en wat er aan de hand is”, zei Westerbeke maandagavond in Nieuwsuur. “En door je daarin niet te melden maak je je ook medeschuldig aan het feit dat dit doorgaat.”

Een explosie bij een coffeeshop in de Witte de Withstraat in de nacht van zondag op maandag was de vijftigste dit jaar bij een woning of een bedrijfspand in de stad.

Ook burgers die wat ongewoons zien, worden opgeroepen om zich te melden, dat kan ook anoniem, aldus de politiechef. “We hebben ze nodig om te signaleren bij ons dat ze wat raars in de straat zien.”

De explosies hebben voornamelijk te maken met conflicten in het drugsmilieu, volgens Westerbeke. Vaak gaat het over partijen drugs die kwijt zijn, in beslag genomen of gestolen. “En wat je dan ziet: er moet afgerekend worden en dan wordt er ge├»ntimideerd.”

Bij de aanslagen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van illegaal vuurwerk waar eerst vuurwapens en handgranaten werden gebruikt, ziet Westerbeke. “Die zien we veel minder.”