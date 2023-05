Zorgen bij Rotterdamse raad over explosies: kijk naar drugsbeleid

Ook de politieke partijen in de Rotterdamse gemeenteraad maken zich zorgen over de reeks explosies in de stad. In vragen die ze stellen aan het stadsbestuur wordt een link gelegd met de drugsproblematiek. “Het aanhoudende explosiegeweld in Rotterdam dwingt ons het Nederlands drugsbeleid kritisch tegen het licht te houden”, twittert D66-fractievoorzitter Agnes Maassen. “Als ons ondermijningsbeleid alleen maar leidt tot geweld in de stad, is dat niet des te meer reden legaliseren van drugs te overwegen?”

De Rotterdamse afdeling van D66 heeft net als andere partijen in de raad schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur. Zo wil de VVD in de Maasstad weten hoe het stadsbestuur denkt over de rol van de gebruiker in de drugscriminaliteit. “Gebruikers zijn geen daders van drugsgerelateerd geweld, maar zijn wel onderdeel van de drugsketen”, schrijft fractievoorzitter Pascal Lansink Bastemeijer. “Een keten waar naast gebruikers ook geweld zoals beschietingen en explosies onderdeel van zijn.” Ook vraagt hij hoe het staat met een campagne die Rotterdammers wijst op de maatschappelijke gevolgen van het kopen van illegale drugs.

Leefbaar Rotterdam, de grootste partij in de gemeenteraad, pleit onder meer voor mobiele politieposten op de Crooswijkseweg, waar afgelopen week vier explosies waren, hulp van de marechaussee en nazorg voor omwonenden. “Wij roepen de burgemeester en de veiligheidsinstanties op om alles-op-alles te zetten om weer de baas op straat te worden.”