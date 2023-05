Bevrijdingsdag verloopt zonnig, maar vooral ook regenachtig

Op Bevrijdingsdag moet rekening worden gehouden met flink wisselvallig weer, meldt Weeronline. Waar de temperatuur vrijdag landelijk schommelt tussen de 16 en 20 graden, zakt die flink wanneer het regent. Verder breekt tussentijds een aantal keren de zon door.

Festivalgangers wordt dan ook aangeraden een poncho mee te nemen. Verwacht wordt dat op bepaalde plekken in het binnenland buien gepaard zullen gaan met onweer, aldus Weeronline.

De dag ervoor, tijdens de Nationale Herdenking, vindt de kentering plaats van het weerbeeld. De relatief frisse dagen hiervoor maken donderdag plaats voor zacht weer. De verwachting is dat het in de avond, wanneer de meeste herdenkingsceremonies zijn, op de meeste plaatsen droog zal blijven. Gedurende de dag geeft het kwik in het zuiden en zuidoosten maximaal 23 graden aan. In het noorden is de temperatuur gemiddeld 17 graden.

Op de Bilt kan op 4 mei, bij een temperatuur van 20 graden, de eerste officiƫle warme dag gemeten worden.