Das en Boom steunt wens ProRail in te grijpen bij dassenoverlast

Dassenorganisaties steunen de wens van ProRail om de regels te versoepelen voor dassen bij het spoor. Stichting Das en Boom en Dassenwerkgroep Brabant vinden dat voor het spoor dezelfde ontheffing moet gelden als voor de dijken, waar de waterschappen wel mogen ingrijpen als er dassen zitten.

Volgens een woordvoerder van de stichting horen dassen niet bij het spoor te zitten en moet ProRail meteen in actie kunnen komen als dit wel gebeurt. Op die manier kan schade aan het spoor worden voorkomen. Dat vindt ook een woordvoerder van Dassenwerkgroep Brabant. Hij stelt wel als voorwaarde dat de spoorbeheerder de beschermde das op een diervriendelijke manier wegjaagt. Dat betekent volgens hem dat er geregeld gecontroleerd moet worden, zodat beginnende holen gelijk kunnen worden verwijderd.

ProRail presenteerde dinsdag het jaarverslag van 2022. Het bedrijf wil een uitzonderingspositie voor bepaalde regels die de overheid heeft ingesteld. ProRail kan nu niet alles doen omdat er regels zijn rond stikstof en bijvoorbeeld dassen die schade veroorzaken aan spoordijken.

Stichting Das en Boom zit binnenkort met de spoorbeheerder om tafel om verder te praten over de dassen bij het spoor. Onlangs veroorzaakten de dieren problemen omdat ze burchten hadden gegraven bij het spoor in het Friese Molkwerum en bij het Brabantse Esch en Vught. Daardoor lag het treinverkeer plat. De das is een beschermde diersoort. Daarom moest de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) eerst toestemming geven voordat ProRail maatregelen kon nemen.