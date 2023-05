Meldpunt meldt toename aantal klachten over stemmen met beperking

Het meldpunt Onbeperkt Stemmen heeft na de Provinciale Statenverkiezingen van dit jaar relatief meer klachten ontvangen dan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Er kwamen minder meldingen binnen (123) dan vorig jaar (150), maar wel was bijna de helft van de meldingen negatief. Vorig jaar was dit nog een derde.

De meeste meldingen betroffen stemlocaties die niet zelfstandig toegankelijk waren met een rolstoel of rollator, blijkt uit een rapport van Ieder(in) over de ervaringen van stemmers met een beperking of chronische ziekte bij de verkiezingen van afgelopen maart. Dat kwam dan bijvoorbeeld door drempels en hellingen, maar ook waren er meldingen van mensen die niet konden stemmen omdat hun scootmobiel niet naar binnen kon.

Ook waren er verschillende klachten over een gebrek aan hulp in het stemhokje. Mensen met een lichamelijke of visuele beperking mogen geholpen worden bij het stemmen, maar het bleek voor medewerkers van stembureaus niet altijd bekend te zijn hoe ze mochten helpen.

Over de ‘stemmal’, die dit jaar in 95 gemeenten gebruikt kon worden, waren wisselende verhalen te horen. Sommige mensen waren positief over dit hulpmiddel waarbij de partijen in braille stonden aangegeven, maar niet iedereen kon alles goed lezen. Ook waren er klachten over het schenden van het stemgeheim omdat medewerkers van het stembureau soms moesten helpen bij het gebruik van de stemmal.

Sinds 2019 is in de Kieswet geregeld dat alle stemlokalen toegankelijk moeten zijn voor kiezers met een beperking. Ieder(in), een koepelorganisatie voor mensen met een handicap of chronische ziekte, brengt jaarlijks verslag uit van de ervaringen van kiezers met een beperking. Met bijna driehonderd aangesloten organisaties is het de grootste in zijn soort in Nederland.