Nieuws.nl zoekt Allround media medewerker

Als allround media medewerker vervul jij een belangrijke rol binnen onze groeiende organisatie. Samen met de Media Operations Manager van Nieuws.nl ben je verantwoordelijk voor het innoveren van het mediabedrijf. Je hebt een belangrijke rol als het aankomt op de techniek achter de websites. Je bent het eerste aanspreekpunt op het gebied van CMS, Techniek en ICT.

Wij kijken samen waar je ervaring en interesses liggen, om je op jouw manier verder te ontwikkelen en eventueel door te groeien, maar in beginsel is dit het takenpakket;

Je bent eerste aanspreekpunt voor Nieuws.nl Techniek;

Je verzorgt algemene kantoorwerkzaamheden zoals o.a. mail verwerking;

Je ondersteunt de Operationeel Manager als helpdesk op diverse gebieden zoals WordPress, ICT, communicatie;

Je vindt het ook leuk om te schrijven voor social media;

Je bent gesprekspartner voor verschillende in- en externe partijen zoals leveranciers, samenwerkende partijen en andere collega’s;

Profiel:

Minimaal mbo werk- en denk niveau.

Minimaal 1 jaar ervaring met media- en/of marketing gerelateerde werkzaamheden.

Je bent beschikbaar voor 24/32 uur.

Kennis van CMS / ICT is vereist.

Je werkt zelfstandig, gestructureerd en nauwkeurig.

Je bent pragmatisch, flexibel en stressbestendig ingesteld.

Communicatief vaardig met goede beheersing van de Nederlandse taal.

Wat bieden wij:

● Een uitdagende baan in een snelgroeiend bedrijf

● Een marktconform salaris en doorgroeimogelijkheden

● Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

● Veel vrijheid om de komende jaren je eigen draai te geven aan de organisatie

● Een plek in een divers, hecht team met een hele toffe werkplek in Amsterdam