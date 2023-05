Premier Rutte volgende week langs bij Braziliaanse president Lula

Premier Mark Rutte brengt volgende week met een handelsdelegatie een bezoek aan Brazilië. Hij spreekt dan ook met president Luiz Inácio Lula da Silva. Die werd eind oktober voor de tweede keer tot president gekozen van het grootste Latijns-Amerikaanse land.

In het gesprek met Lula gaat het onder meer over het versterken van de banden en het intensiveren van de handel tussen beide landen. Ook komt de ontbossing van het Amazonegebied aan de orde, die nog onverminderd doorgaat. Lula wil de ontbossing terugdringen.

Rutte gaat maandag eerst naar São Paulo. Daar praat hij met studenten over het klimaat. Ook bezoekt hij vliegtuigfabrikant Embraer. Een dag later ontmoet de premier in de hoofdstad Brasilia de president. Rutte eindigt de reis een dag later aan de kust in Fortaleza. Hij bezoekt dan onder meer de haven van Pecém.

De handel tussen Nederland en Brazilië is niet zo groot. In 2021 bedroeg de Nederlandse export naar Brazilië zo’n 3 miljard euro. De import was in dat jaar met 5,3 miljard een stuk groter. De handelsdelegatie wordt aangevoerd door de voorzitter van VNO-NCW, Ingrid Thijssen.