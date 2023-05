Rederij Doeksen schaft brandstoftoeslag per 1 juni af

Rederij Doeksen schaft per 1 juni de brandstoftoeslag af. Het bedrijf achter meerdere veerdiensten op de Waddenzee doet dit omdat de brandstofprijzen dalen. De toeslag gold per 1 januari dit jaar.

De veerdienst zegt erin geslaagd te zijn tegen “verantwoorde prijzen” brandstof voor de komende maanden in te kopen.

Mensen die al tickets voor de boottocht hebben gekocht voor op 1 juni of later kunnen de toeslag retour vragen. De toeslag voor toeristen is 16,5 procent van de ticketprijs. Voor bewoners van de eilanden geldt een lagere brandstoftoeslag van 4,5 procent. Een retour met de veerboot kost tussen de 20 en 30 euro.