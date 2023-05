Rover en MOB willen uitzonderingspositie ProRail

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) en reizigersorganisatie Rover vinden dat spoorbeheerder ProRail uitgezonderd moet worden van “strenge bouwregels” van de overheid. Dat zeggen ze dinsdag in een reactie nadat ProRail had aangegeven een uitzonderingspositie te willen voor bepaalde regels om vertragingen van spoorprojecten te voorkomen.

MOB-voorzitter Johan Vollenbroek vindt de uitzonderingspositie een goed idee. “De stikstof die daarbij vrijkomt stelt niks voor vergeleken met de veehouderij.” Volgens Vollenbroek ligt het stikstofprobleem vooral bij die laatste sector. De voorzitter vindt daarom dat ProRail niet belast moet worden met bouwregels rondom stikstof. “Die hebben al last van de dassen.”

Rover vindt dat het spoor prioriteit zou moeten krijgen boven andere projecten die met de weg te maken hebben. “Mocht het helpen als andere projecten extra vertraging oplopen zodat het spoor vooruit kan, dan is het aan het kabinet om duurzaam vervoer het voordeel te geven. Vooral met de huidige stikstofproblemen is het belangrijk dat de spoorwegen vooruit kunnen”, aldus Rover.

ProRail presenteerde dinsdag het jaarverslag van 2022. Het bedrijf wil een uitzonderingspositie voor bepaalde regels die de overheid heeft ingesteld. ProRail kan nu niet alles doen omdat er regels zijn rond stikstof en bijvoorbeeld dassen die schade veroorzaken aan spoordijken.