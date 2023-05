Twee schietincidenten in Rotterdam

In Rotterdam vonden maandagavond twee schietincidenten plaats. In beide gevallen raakte er niemand gewond.

Rond 19.50 uur is er geschoten bij een autowasstraat aan de Stadionweg. De dader of daders zijn na de schietpartij op de vlucht geslagen. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht, aldus een woordvoerster.

Even na 23.00 uur vielen er schoten op de Koninginneweg in de wijk IJsselmonde. Ook daarbij zijn geen aanhoudingen verricht. De politie vraagt mensen die meer weten over de schietincidenten zich te melden.