Van Ooijen over rechthangen vlaggen: mooi als het gebeurt

Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid is niet van plan een algemene oproep te doen om de Nederlandse vlag weer op de juiste manier op te hangen op 4 en 5 mei. Maar hij zou het wel mooi vinden als die vlaggen gewoon recht hangen. “Het is de vrijheid in Nederland die ervoor zorgt dat je eigen keuzes mag maken. Maar uit respect voor de oorlog en zijn slachtoffers zou het wel mooi zijn als al die vlaggen voor twee dagen gewoon recht hangen”, laat hij desgevraagd weten.

Van Ooijen gaat binnen het kabinet over oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers.

Het afgelopen jaar hebben veel mensen die het niet eens zijn met het kabinetsbeleid uit protest de vlag omgekeerd opgehangen, met de blauwe baan boven in plaats van de rode. Het gaat deze mensen vooral om verzet tegen de stikstofplannen en tegen de coronamaatregelen. Onder meer gemeenten roepen ertoe op om de vlag weer goed op te hangen voor de dodenherdenking en Bevrijdingsdag.