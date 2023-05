Verdachte van verkrachting Alkmaar naar Pieter Baan Centrum

De rechtbank in Alkmaar heeft dinsdag nog geen uitspraak gedaan in de strafzaak van de 50-jarige Ingmar S. die wordt verdacht van verkrachting van een vriendin. De rechtbank wil eerst meer informatie over de geestesgesteldheid van de man en stuurt hem voor observatie naar het Pieter Baan Centrum.

S. is eerder veroordeeld voor seksueel geweld. In 2018 kreeg hij zeven jaar gevangenisstraf wegens vrijheidsberoving en verkrachting. Ten tijde van de vermeende verkrachting in Alkmaar was hij onder voorwaarden op vrije voeten.

Dat was vorig jaar zomer. De verkrachting zou eind juli zijn gepleegd in de woning van de vrouw. Zij zegt dat ze tijdens de seks hardhandig werd vastgebonden en daarna geslagen en verkracht, waarbij onder meer ook haar keel werd dichtgeknepen.

S. hield twee weken geleden op de zitting vol dat hij onschuldig is en niets tegen de wil van de vrouw heeft gedaan. De raadsman van S. bepleitte vrijspraak. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van acht jaar geƫist.

De rechtbank besloot dinsdag het onderzoek te heropenen en te wachten op een rapport van het Pieter Baan Centrum. “Ondanks dat de deskundigen twijfels hebben of de observatie tot meer duidelijkheid over de persoon van de verdachte zal leiden, is dit volgens de rechtbank de enige mogelijkheid om een beter beeld van hem te krijgen.”

Eerder hebben deskundigen bij S. – van beroep piloot – geen persoonlijkheidsstoornis kunnen vaststellen, voornamelijk omdat hij in de gesprekken niet wilde praten over zijn seksualiteit, zeggen zij.