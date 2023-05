Zo pas je op een juiste manier beeld toe aan je journalistieke productie

Als je een journalistiek artikel schrijft, is het gebruik van foto’s een effectieve manier om de lezers te betrekken. Ook om de boodschap te versterken. Een goede foto kan de sfeer van het verhaal weergeven en de lezer een visueel beeld geven van wat er besproken wordt in het artikel. In dit artikel zal ik bespreken hoe je foto’s bet beste kunt gebruiken in journalistieke artikelen en komen er ook vijf tips aan bod over het maken van een goede foto of portret.

Allereerst is het belangrijk om te weten dat het gebruik van foto’s in journalistieke artikelen verbonden zijn aan ethische- richtlijnen en standaarden. Een journalist moet ervoor zorgen dat de foto’s die gebruikt worden, relevant zijn voor het verhaal en de lezers niet misleiden. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van gemanipuleerde afbeeldingen om de realiteit van het verhaal te verdraaien. Of een stockfoto gebruiken van een drukbezocht protest als je artikel gaat over een protest, terwijl in werkelijkheid er niet veel mensen bij aanwezig waren. Of andersom. Daarom is het belangrijk om de afbeeldingen te selecteren die het verhaal het beste weergeven en die de werkelijkheid van de gebeurtenissen niet veranderen.

Het gebruik van afbeeldingen in journalistieke artikelen is ook afhankelijk van het soort verhaal dat je schrijft. Bij sommige artikelen is het gebruik van foto’s noodzakelijk, terwijl bij andere verhalen foto’s meer als ondersteuning kunnen worden gebruikt. Het is dus belangrijk om te bepalen wat voor soort verhaal je schrijft en welke rol foto’s daarin spelen.

Nu we weten waarom het belangrijk is om afbeeldingen op de juiste manier te gebruiken in journalistieke artikelen, is het tijd om te kijken naar vijf tips voor het maken van goede foto’s of portretten.

Wees voorbereid

Het is belangrijk om vooraf te bedenken wat voor soort afbeelding je nodig hebt en hoe je die wilt maken. Als je bijvoorbeeld een foto wil maken van een persoon die een bepaalde emotie laat zien, bedenk dan van tevoren hoe je die emotie wil vastleggen en wat voor soort belichting en compositie daarvoor nodig is.

Kies de juiste omgeving

De omgeving waarin je de foto’s maakt, kan de sfeer van het verhaal beïnvloeden en een belangrijke rol spelen in het versterken van de boodschap. Kies dus een omgeving die relevant is voor het verhaal en die de gewenste emotie of sfeer kan weergeven aan de lezer.

Maak gebruik van natuurlijk licht

Het gebruik van natuurlijk licht kan een grote impact hebben op de kwaliteit van de foto. Probeer daarom zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijk licht, zoals het licht van de zon of van een raam. Sta dus met je rug naar de zon toe als je een foto maakt. Natuurlijk licht kan de foto warmer en realistischer maken dan kunstlicht.

Maak gebruik van de regel van derden (The Rule Of Thirds)

De regel van derden is een compositieregel waarbij de afbeelding in negen gelijke delen wordt verdeeld. Met behulp van twee horizontale en twee verticale lijnen. Door het onderwerp op een van de vier kruispunten van de lijnen te plaatsten, ontstaat er een gebalanceerde compositie. Deze regel kan helpen op de foto interessanter en visueel aantrekkelijker te maken. Deze functie kan je aanzetten in de instellingen van je iPhone.

Breng de emotie over

Een goede foto kan emoties oproepen bij de kijker. Probeer daarom de emotie van het onderwerp van te leggen en over te brengen via de foto. Dit kan door de juiste belichting, compositie en expressie van het onderwerp te kiezen. Een foto die emoties oproept, kan de lezer nog meer betrekken bij het verhaal.

Nu we de vijf tips voor het maken van goede foto’s hebben besproken, is het misschien handig om te weten waar deze informatie vandaan komt. De tips zijn gebaseerd op verschillende bronnen, waaronder artikelen van professionele fotografen en academische studies over de impact van afbeeldingen in journalistieke artikelen. De volgende bronnen zijn gebruikt:

“The Importance of Photography in Journalism” door Chris Elliott op The Guardian

“Why Images Matter: Visual Communication in Journalism” door Eduardo García-Franco op Journalism & Mass Communication Quarterly

“The Rule of Thirds in Photography – How to Use It and When to Break It” op Photography Life

“How to Capture Emotion in Photography” op PhotographyTalk

Concluderend kan het gebruik van foto’s een krachtige manier zijn om de boodschap van een journalistiek artikel te versterken en de lezer te betrekken. Het is belangrijk om afbeeldingen op een ethische manier te gebruiken en alleen relevante en waarheidsgetrouwe afbeeldingen te kiezen. Door de vijf tips voor het maken van goede foto’s te volgen, kan een journalist de beste afbeeldingen maken om hun verhaal te ondersteunen en de lezer nog meer te betrekken bij het verhaal.