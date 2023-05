Den Haag roept op protestvlaggen goed te hangen voor 4 en 5 mei

De gemeente Den Haag sluit zich aan bij de oproep om omgekeerde Nederlandse vlaggen weg te halen of recht te hangen voor dodenherdenking en Bevrijdingsdag. “Het (halfstok) hijsen van de Nederlandse driekleur speelt bij het herdenken en vieren een wezenlijke rol. De gemeente Den Haag steunt de oproep om onze vlag op 4 en 5 mei op de juiste wijze te voeren, uit respect voor de slachtoffers en hun nabestaanden”, laat de hofstad weten.

Den Haag is de grootste gemeente die zich tot nu toe heeft uitgesproken over de protestvlaggen. Verspreid over het land zijn in de afgelopen jaren omgekeerde Nederlandse vlaggen opgehangen, uit protest tegen onder meer het stikstofbeleid en de coronamaatregelen van de overheid. Militairen en nabestaanden van gesneuvelde Nederlanders hadden opgeroepen om de vlag goed te hangen, dus rood-wit-blauw, voor 4 en 5 mei. Tientallen gemeenten hebben die oproep overgenomen en gedeeld, waaronder Leeuwarden, Alphen aan den Rijn, Heerenveen, Hilversum en Leidschendam-Voorburg.

Eindhoven, de vijfde stad van het land, houdt zich buiten de discussie. “Wij doen geen oproep en wij verwijderen geen vlaggen”, laat de gemeente weten. Ook Apeldoorn en Enschede doen geen oproep. De meeste gemeenten melden dat een dergelijke oproep niet nodig is, omdat bij hen ├╝berhaupt geen omgekeerde vlaggen meer hangen.