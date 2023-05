Explosie en brand bij afvalverwerker AEB in Amsterdam

Bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam is woensdagmiddag na een explosie brand uitgebroken. Dat gebeurde door het klappen van een blusleiding, zo meldt de brandweer. Volgens een woordvoerder zijn er geen gewonden en heeft iedereen het pand op tijd kunnen verlaten.

Het pand van het AEB zit aan de AustraliĆ«havenweg in het Westelijk Havengebied. De explosie gebeurde rond 13.00 uur in de technische ruimte van het gebouw. Die staat twee uur later nog steeds vol met rook, waardoor de brandweer nog niet naar binnen kan. “Uit veiligheidsoverwegingen kan de brandweer op dit moment nog niet in de ruimte optreden”, aldus de woordvoerder.

De brandweer adviseert omwonenden die last hebben van rook de ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. Vooralsnog valt het mee met de rook in de omgeving.