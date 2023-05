Hogere schadevergoeding voor omwonenden Rotterdamse wolkenkrabber

Een groep omwonenden van de Rotterdamse Zalmhaventoren heeft van de rechter gelijk gekregen in een zaak waarin ze betoogden dat de bouw van de wolkenkrabber tot een grotere waardevermindering van hun woning heeft geleid dan dat de gemeente had voorzien. Ze moeten dan ook een flink hogere schadevergoeding krijgen.

De gemeente Rotterdam erkende in het bestemmingsplan van de 215 meter hoge woontoren dat de waarde van de huizen van omwonenden zou kunnen verminderen, maar over de hoogte van de waardevermindering was discussie. De bewoners waren het niet eens met de in hun ogen te lage taxaties voor de negatieve gevolgen die door burgemeester en wethouders van Rotterdam zijn gemaakt.

De rechter is het met vrijwel alle bewoners die beroep instelden eens dat het op het moment dat zij de woning kochten niet duidelijk was dat er in de nabije toekomst vlak bij hun woning grote woontorens zouden worden gebouwd. “De omwonenden hebben aangegeven dat zij door de komst van de Zalmhaventoren negatieve gevolgen ondervinden. Bijvoorbeeld door belemmering van het uitzicht, inkijk vanuit de nieuwe toren, lichtinval, schaduw of het windklimaat rond de woning,” zo is te lezen in het vonnis.

De bouw van de Zalmhaventoren in het Rotterdamse Scheepvaartkwartier, het hoogste woongebouw van het land, is vorig jaar gereed gekomen.