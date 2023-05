Meeste gemeenten vinden oproep protestvlaggen niet nodig

Een oproep aan mensen om de Nederlandse vlag recht te hangen voor 4 en 5 mei, is voor de meeste gemeenten niet nodig. Er hangen nauwelijks nog omgekeerde vlaggen, laten ze weten. Enkele tientallen gemeenten doen wel een oproep om de rode baan boven te hangen voor dodenherdenking donderdag en Bevrijdingsdag vrijdag.

Het ANP heeft een rondgang gemaakt langs ruim 300 van de 342 gemeenten in Nederland, met de vraag hoe zij omgaan met omgekeerde vlaggen rond 4 en 5 mei. Tot aan het middaguur woensdag hebben ongeveer 170 gemeenten geantwoord. Ongeveer de helft van die gemeenten zegt dat een dergelijke oproep niet nodig is. Ruim zestig gemeenten doen wel een oproep aan mensen om de omgekeerde vlaggen tijdelijk recht te hangen of weg te halen.

Iets meer dan tien gemeenten hebben bewust besloten om geen oproep te doen. Een daarvan is Valkenburg aan de Geul. De Limburgse gemeente laat weten: “Het is niet aan de overheid om zich op die manier met de inhoud van de boodschap te bemoeien of om censuur toe te passen op de vrijheid van meningsuiting. Uitingen binnen bepaalde grenzen zijn toegestaan.” De gemeente Oss meldt: “De Osse burgemeester heeft hier geen uitgesproken mening over. Vanuit de gemeente wordt vooralsnog niets ondernomen tegen of voor omgekeerde vlaggen op 4 en 5 mei.” Ook Apeldoorn doet geen oproep “om omgekeerde vlaggen te verwijderen vanwege 4 en 5 mei”. Rucphen zegt dat “de vrijheid van meningsuiting wordt gerespecteerd”, Pijnacker-Nootdorp vindt “dat het niet aan ons als gemeente is om zulke oproepen te doen. Omgekeerde vlaggen op priv├ęterrein zijn niet verboden.”

Alphen aan den Rijn doet wel een oproep om de omgekeerde vlaggen aan te passen of weg te halen. “Op verschillende plaatsen hangt onze vlag omgekeerd uit protest of onvrede. Het recht om te protesteren en uiting te geven aan je mening is een fundamenteel recht in ons land, waar we gelukkig de vrijheid hebben om ons te uiten en te protesteren. Maar laten we ook respectvol zijn naar elkaar”, stelt burgemeester Liesbeth Spies.

Het Brabantse Etten-Leur is een van de gemeenten die geen oproep doen. “Als er enkele inwoners zijn die op dit moment de vlag omgekeerd hebben hangen, vertrouwen wij op het respect dat zij zullen tonen na de landelijke oproep om de vlag op 4 en 5 mei op de juiste manier uit te hangen.”

Verspreid over het land zijn in het afgelopen jaar blauw-wit-rode vlaggen opgehangen, uit protest tegen onder meer het stikstofbeleid en de coronamaatregelen.