Politie mag voortaan alleen op TikTok via speciale telefoon

Nadat politieagenten eerder al geen TikTok meer mochten downloaden op hun werktelefoon, wordt dit verbod nu uitgebreid. Op alle zakelijke digitale apparaten, bijvoorbeeld tablets en laptops, is het gebruik van deze app niet meer toegestaan, meldt de politie woensdag.

Volgens de politie brengt zakelijk gebruik van TikTok veiligheidsrisico’s met zich mee, maar “zolang er miljoenen Nederlanders op actief zijn” kan de politie het ook niet helemaal negeren. Daarom komt er een uitzondering voor een klein groepje agenten dat TikTok mag blijven gebruiken voor opsporingsdoeleinden, op een speciaal daarvoor aangewezen telefoon. “We hebben de verantwoordelijkheid om als politie in goede verbinding te staan met iedereen in de samenleving en daar te zijn waar mensen zijn, ook online.”

Een paar weken geleden riep het kabinet rijksambtenaren al op om TikTok niet meer op hun werktelefoon te gebruiken vanwege het actieve cyberprogramma van het moederbedrijf in China. Eerder deden parlementen en instanties in andere landen vergelijkbare oproepen. TikTok is inmiddels al verboden op de telefoons van ministers en rijksambtenaren in Engeland, Canada, de Verenigde Staten en Belgiƫ. Ook het personeel van EU-instellingen mag geen TikTok hebben op zakelijke apparaten.

TikTok, een social medium waarop korte filmpjes gedeeld worden, is vooral populair onder jongeren. In Nederland heeft het platform zo’n 3 miljoen gebruikers.