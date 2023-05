Rechtbank wil helderheid over geweld arrestatie familielid Taghi

De rechtbank wil meer informatie over de mogelijke mishandeling van de 20-jarige Aimane T. bij zijn arrestatie begin dit jaar. T. zou twee blauwe ogen hebben opgelopen bij zijn aanhouding, maar in het verslag van de aanhouding zou staan dat er geen geweld is toegepast. De rechtbank Arnhem wil opheldering daarover van het Openbaar Ministerie, werd woensdag duidelijk tijdens de zitting in de zaak van T., die familiebanden heeft met de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi.

Arnhemmer T. wordt verdacht van onder meer handel in en bezit van automatische wapens en harddrugs en een woninginbraak. T., die een koran had meegenomen naar de rechtbank, ontkent iedere betrokkenheid. “Vroeger heb ik verkeerde dingen gedaan, daar heb ik absoluut spijt van”, zei hij tegen de rechter. “Ik ging met de verkeerde mensen om, maar de laatste tijd echt absoluut niet meer.”

Aanvankelijk stond de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak op het programma. De advocaat van T. had echter nog veel onderzoekswensen en daarom is de zaak nu voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Over die onderzoekswensen ontstond gesteggel tussen de rechtbank, het OM en T.’s advocaat Wesley van Soest. Van Soest had al maanden geleden aangegeven dat er nog veel moest gebeuren en dat er daarom geen inhoudelijke zitting kon plaatsvinden. De email daarover was echter niet bij de rechtbank en het OM binnengekomen. Uiteindelijk besloot de rechtbank akkoord te gaan met het verzoek om geluidsopnames te beluisteren die van de cryptotelefoon komen die volgens het OM bij T. in gebruik was. Volgens Van Soest hadden andere mensen namelijk ook die telefoon gebruikt.

T. zit vast sinds zijn aanhouding begin dit jaar en blijft voorlopig in de cel. Een verzoek van zijn advocaat om hem vrij te laten, is afgewezen.