Streep door plan bouw woningen gemeente Schiedam

De Raad van State (RvS) heeft woensdag een streep gezet door een plan van de gemeente Schiedam waarin de bouw is voorzien van minstens 3000 zelfstandige woningen. Een bezwaar van vastgoedbelegger ROC werd gegrond verklaard.

Het gaat om het bestemmingsplan Schieveste 2021. In een gebied tussen de A20 bij Schiedam en de spoorlijn Rotterdam-Delft, Den Haag en Hoek van Holland zouden de woningen moeten komen. Maar ROC, dat eigenaar is van een gebouw op dat terrein, had bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan.

Het ROC-pand zou door de bouw van twee hoge gebouwen vlakbij “ingesloten, weggedrukt en nauwelijks zichtbaar” worden, betoogde ROC. Daarin ging de RvS mee. De gemeente Schiedam moet het bestemmingsplan aanpassen en de proceskosten van ROC vergoeden, luidt de uitspraak.