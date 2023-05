Toch vangrail op ongevalsplek Sanne en Hebe

Er komt toch een vangrail op de plek waar vorig jaar Sanne (26) en Hebe (10) om het leven kwamen door een ongeval. Het gaat om de verbindingsboog in het knooppunt Empel (A59/A2) bij Den Bosch.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur) schrijft in antwoord op Kamervragen van de Groep Van Haga dat in de avond en nacht van woensdag op donderdag de vangrail wordt geplaatst. Er waren in deze nacht daar al werkzaamheden gepland.

Vorige week was er nog een oproep burgemeester en wethouders van Den Bosch om een vangrail op deze plek te plaatsen. Sinds het ongeval van Sanne en Hebe in oktober zijn er meerdere (niet-dodelijke) ongevallen op het knooppunt Empel gebeurd.

Uit een analyse van Rijkswaterstaat blijkt volgens Harbers dat “de infrastructuur een rol heeft gespeeld bij de ernst van de afloop” van het ongeval van Sanne en Hebe. Daarna zijn de vier verbindingsbogen van het knooppunt onderzocht.

“Op basis hiervan is besloten om verbetermaatregelen in alle vier de verbindingsbogen van het knooppunt Empel uit te voeren zodat de veiligheidsrisico’s sterk worden verminderd. Het gaat dan o.a. om het plaatsen van geleiderails, het aanbrengen van reflectoren en het aanbrengen van beplanting voor een betere detectie van de bocht”, schrijft Harbers.

De gehandicapte Hebe werd op 17 oktober opgehaald door Sanne vanaf een dagcentrum in Raamsdonksveer. Ze waren onderweg naar Vught, maar kwamen daar nooit aan. Twee dagen later werden ze gevonden bij knooppunt Empel in de auto waarin ze reden.