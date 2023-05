Trein- en vliegverkeer aangepast tijdens dodenherdenking

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei staan net als voorgaande jaren de treinen om 20.00 uur even stil. De NS wil reizigers hiermee de gelegenheid geven om de oorlogsslachtoffers te herdenken. Ook het vliegverkeer houdt rekening met de dodenherdenking, meldt de Luchtverkeersleiding Nederland.

Zo vertrekken er tussen 19.50 tot 20.03 uur geen vliegtuigen vanaf de Nederlandse luchthavens. Tussen 20.00 en 20.03 uur wordt ook niet getaxied of geland. Vliegtuigen die op weg zijn naar Schiphol of andere Nederlandse luchthavens en voor 20.00 uur nog niet zijn geland, wachten hiermee tot na 20.03 uur.

In het Nederlandse luchtruim gelden tijdens de diverse herdenkingen in het land eveneens beperkingen voor het vliegverkeer. Zo is het luchtruim boven de Dam in Amsterdam, waar de Nationale Herdenking is, dicht van 18.55 tot 21.30 uur.

Op diverse stations, waaronder Utrecht Centraal, Amsterdam Centraal, Den Haag Centraal, Rotterdam Centraal en Arnhem, zijn op 4 mei herdenkingsbijeenkomsten, meldt de NS. Verder dragen veel machinisten en conducteurs een speciaal fakkelspeldje op hun uniform. Dat is het officiƫle symbool van herdenken en vieren.

Op 5 mei zet de NS langere treinen in om zoveel mogelijk mensen naar de bevrijdingsfestivals te brengen.