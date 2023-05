Uraniumverrijker kan zonder vergunning brandveilige opslag bouwen

Uraniumverrijker Urenco mag een opslagplaats voor radioactief afval bouwen zonder eerst de benodigde vergunning af te wachten. Bij de controle vorig jaar kreeg het bedrijf in Almelo een waarschuwing omdat het radioactief materiaal opslaat in een ruimte die niet voldoende brandwerend is. Deze “ongewenste situatie” zou zo snel mogelijk moeten eindigen, vindt de ANVS. Daarom wordt de bouw gedoogd.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) stelt dat de nieuwe opslagruimte wel klaar moet zijn voor 1 januari 2024. Het radioactief afval kan niet direct naar de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) in Zeeland worden gestuurd. Daarvoor moet het afval afkomstig van Urenco eerst nog worden bewerkt.

De huidige opslag van Urenco is voldoende geventileerd en wordt gecontroleerd op mogelijke uitstoot. Als er dus iets misgaat, kan Urenco wel maatregelen nemen, verzekert de ANVS.