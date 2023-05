VluchtelingenWerk wil plan voor verbeteren kwaliteit asielopvang

VluchtelingenWerk vraagt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) snel met een plan te komen voor het verbeteren van de kwaliteit van de asielopvang. De organisatie zegt dat in een reactie op een gezamenlijke brief van vier inspecties aan Van der Burg.

Daarin stellen de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie dat de opvang van asielkinderen nog steeds niet voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen en dat dit hun veiligheid en ontwikkeling in gevaar brengt.

“Zij bevestigen daarmee een zeer schrijnende situatie die onze medewerkers en vrijwilligers al geruime tijd met eigen ogen zien. Basale voorwaarden zoals adequate maaltijden en bescherming tegen weersomstandigheden zijn in de noodopvang niet vanzelfsprekend”, stelt VluchtelingenWerk.

De organisatie vindt het “onbegrijpelijk” dat de inspecties inmiddels al bijna een jaar zonder succes aandacht vragen voor de positie van kinderen in de asielopvang. Verder wijst VluchtelingenWerk erop dat het gerechtshof in Den Haag in december al oordeelde dat de staat onrechtmatig handelt wat betreft de slechte kwaliteit van de opvang en expliciet aandacht vroeg voor de positie van kinderen.

Jeugdartsen Nederland (AJN) laat weten de zorgen van de vier inspecties te delen en dat ook landelijk uit te dragen. “Jeugdartsen zien dagelijks in de praktijk in hun contacten met kinderen en gezinnen in de (crisis)noodopvang dat toegang tot onderwijs en continuïteit van zorg voor deze kinderen niet vanzelfsprekend is”, aldus AJN. “Kinderen zijn gebaat bij stabiliteit en onderwijs en continuïteit van zorg is onmisbaar voor de gezondheid, ontwikkeling en het welzijn van kinderen. En kinderen horen überhaupt niet in de (crisis)noodopvang thuis.”

De Kinderombudsman kon woensdag niet inhoudelijk op de bevindingen van de inspecties reageren. Wel liet een woordvoerster weten dat de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman werken aan een rapport over de crisisnoodopvang. Dat gaat zowel over volwassenen als over kinderen, aldus de woordvoerster. Het rapport zou eind volgende maand klaar moeten zijn. Ook het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wilde nog niet reageren.

UNICEF trok eerder op woensdag al aan de bel over het welzijn van kinderen in de asielopvang. Volgens de kinderrechtenorganisatie heeft kindvriendelijkheid op veel noodopvanglocaties niet de hoogste prioriteit.

Het kabinet komt volgende week met een inhoudelijke reactie op de aanbevelingen van de inspecties.